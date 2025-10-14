Глава держави підписав указ з рішеннями щодо осіб з громадянством РФ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення щодо низки осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства.

Як повідомив глава держави в Telegram, він провів нараду щодо безпекової ситуації в деяких українських регіонах.

Зеленський відзначив, що йдеться про принципові питання.

"Керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави. Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав", - наголосив Зеленський.

Текст указу на сайті президента наразі відсутній.

Водночас, в ефірі телевізійного марафону "Єдині новини" ведуча з посиланням на джерела в органах влади повідомила, що громадянства України було вирішено позбавити міського голову Одеси Геннадія Труханова, колишнього народного депутата від Партії Регіонів Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна. Було отримано підтвердження про наявність російського громадянства у цих осіб.

Що каже Труханов

Чинний мер Одеси Генадій Труханов у своєму Telegram-каналі заявив, що інформація про його російські паспорти - це "провокація". А фото його російського паспорта, які можна побачити в мережі, - фальшиві.

"З 2014 року я постійно пояснював, що в мене немає і ніколи не було громадянства РФ. Мене перевіряли всі відповідні органи України", - йдеться у його зверненні до жителів міста.

За його словами, у 2014 році на пленарному засіданні ВР було зачитано відповідь консульства РФ, яке, каже Труханов, підтвердило відсутність громадянства РФ. Потім, у 2016 році, на запит міграційної служби було "отримано відповідь" аналогічну відповіді консульства РФ.

"А у 2018 році НАБУ в рамках міжнародно-правової допомоги звернулось і отримало від Росії відповідь, яку й оприлюднили в суді", - стверджує Труханов.

Ситуація на Дніпропетровщині

Окремо президент Зеленський зазначив, що на нараді обговорювалась ситуація на Дніпровщині.

Президент подякував Сергію Лисаку, голові обласної військової адміністрації, за ефективну роботу на цьому напрямку та визначив для нього наступні завдання. "Документи щодо цього – незабаром", - додав Зеленський.

Множинне громадянство - останні новини

Нагадаємо, що в Україні обговорюють введення норм про множинне громадянство. Це одночасне належання особи до громадянства (підданства) двох або більше держав. За словами Зеленського, першими країнами, де застосують норми, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада. Таким, чином набуваючи підданство цих країн українці зберігатимуть паспорт України.

