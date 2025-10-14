Командири мають розуміти, що їм не все дозволено, і що за певні дії можна понести покарання.

Існують різні причини самовільного залишення частин (СЗЧ) солдатами, але появі багатьох з них можна запобігти.

Про це начальник рекрутингового центру 1 корпусу Національної Гвардії "Азов" Юрій Гаврилишин сказав в інтерв’ю на Youtube-каналі Ukrainian Witness. Він повідомив про бажання бійців з інших підрозділів перевестись до "Азову", але їхні командири не погоджують відповідне переведення.

Зокрема, за його словами, бувають ситуації, коли боєць під час телефонного дзвінка до контакт-центру запитує: "А якщо я через СЗЧ прийду? Ви мене пустите?".

У цьому зв’язку начальник рекрутингового центру 1 корпусу повідомив, що "заборонив рекрутерам і контакт-центру прямо підбивати людей до СЗЧ". "Це робити неприпустимо", - відзначив Гаврилишин.

Він вважає неприпустимою будь-яку рекламу, в якій бійців заохочують через СЗЧ долучитися до іншої частини. "Це ще більше підбиває людей здійснювати СЗЧ. Це є негідно і неприпустимо у нашій державі", - додав Гаврилишин.

Водночас, на його думку, "якщо боєць наважиться це зробити, він знову буде проходити по процедурі співбесіди з рекрутером, і погодженням з підрозділом, в який він, або хоче, або який може його прийняти". Цей принцип в "Азові" не можуть переступати.

"Підбивати людей до СЗЧ, набирати їх кількісно – це неправильно. Ми з цим не працюємо", - наголосив Гаврилишин.

При цьому, він вважає реальною цифрою, що у самовільне залишення частин пішли близько 250 тис. військових. Він додав, що ця цифра підвищується щодня.

"Хтось повертається з СЗЧ. Когось перевіряють на вулиці і виявляється - що він в СЗЧ", - підкреслив військовий.

Водночас, він вважає абсурдною ідею цілковитої криміналізації випадків СЗЧ без чіткого визначення причин.

На його думку, є певні корінні проблеми, через як люди йдуть в СЗЧ. Саме ці проблеми мають бути криміналізовані.

"Питання мають вирішуватися, як мінімум - хоча б обговорюватися. Часто це питання офіцерської кваліфікованості, командирської ланки, від якої тікають люди. Чи може зараз хоча б одна інституція в Україні сказати, що від цього командира, з розрахунку кількості особового складу, було стільки-то загиблих, стільки пішло в СЗЧ, стільки поранених і зниклих безвісти… І чи понесе командир відповідальність за ці дії?", - відзначив Гаврилишин.

Він вважає, що відповідальність мають нести не лише солдати, а й командири мають відчувати, що їм не все дозволено і можуть понести покарання за власні дії.

До основних причин СЗЧ він відніс, наприклад, неможливість піти у відпустку. Він вважає, що появі певних проблем можна запобігти, якщо не бути байдужим до проблем солдатів.

Проблема СЗЧ в Україні

Як повідомляв УНІАН, голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко вважає, що треба впроваджувати системні зміни в армії, а не знижувати мобілізаційний вік чи посилювати методи мобілізації. На його думку, без системних змін проблема СЗЧ не буде вирішена.

