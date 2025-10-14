Вартість "блакитного палива" від НАК "Нафтогаз України" для опалення житлових будинків залишається незмінною.

Кабінет міністрів підвищив вартість газу від НАК "Нафтогаз України", який використовується для виробництва електроенергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних та газопоршневих установках для непобутових споживачів. Відповідне рішення закріплене постановою уряду №1306 від 10 жовтня.

Згідно з документом, вартість газу для теплоелектроцентралей, які виробляють одночасно і електроенергію, і тепло, зросла з 18000 до 21000 гривень.

Для теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, що працюють на природному газі та виробляють лише електрику, "блакитне паливо" подорожчає з 14000 до 16000 гривень за тисячу кубометрів.

Відео дня

Так само з 14000 до 16000 гривень зросте вартість газу для власників газотурбінних та газопоршневих установок, які виробляють виключно електричну енергію.

Для газотурбінних та газопоршневих установок, які виробляють електричну та теплову енергію комбінованим способом, вартість газу зросте з 18000 до 21000 гривень.

При цьому НАК "Нафтогаз України" й надалі продаватиме газ для потреб населення за ціною 7240 гривень за 1000 кубометрів.

Зростання вартості газу для виробництва електроенергії вплине на її собівартість, але не означитиме автоматичного підвищення цін для побутових споживачів.

Ситуація з газом в Україні - головні новини

7 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні зафіксують ціну на газ для населення. При цьому через масовані атаки РФ на газовидобувну інфраструктуру, Київ змушений суттєво збільшити імпорт газу.

Після нещодавніх рекордних атак на об’єкти газовидобутку потреба в імпорті "блакитного палива" зросла. Міністерка енергетики Світлана Гринчук під час зустрічі з журналістами заявила, що Україна веде перемовини про збільшення обсягу імпорту газу на орієнтовно 30%, що складає близько 1,38 мільярда кубометрів. Вона додала, що фінансувати купівлю газу планується за рахунок кредитних та грантових коштів.

Вас також можуть зацікавити новини: