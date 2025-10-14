В школах України катастрофічно зменшилася кількість молодих вчителів, - нардеп

В той же час трохи зросла кількість педагогів, яким понад 60 років.

За 10 останніх років кількість вчителів у віці до 30 років зменшилась катастрофічно - більше ніж вдвічі. Про це повідомив в Telegram голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Сьогодні школа потребує молодих талановитих вчителів, інакше вже за пять-десять років доведеться реанімувати освітню систему і це буде якщо не зовсім неможливим, то точно надскладним завданням", - наголосив він.

Бабак повідомив, що за 10 останніх років загальна кількість вчителів, які викладають окремі предмети, впала з 284 074 до 227 832, тобто на 19,7%.

"При чому кількість вчителів у віці до 30 років зменшилась катастрофічно - з 48 953 до 22 045, тобто більше ніж вдвічі. Кількість вчителів до 40 впала теж з 61 872 до 49 005 або на 20%. Відносно стабільними залишилися вікові категорії 51-54 роки, 55-60, а більше 60 навіть трохи зросла", - зазначає голова комітету ВР.

При цьому додав, що частка вчителів без категорії (це в основному молоді люди, яким є куди рости) за 10 років знизилася в півтора рази - з 12 до 8%. В то й же час частка спеціалістів вищої категорії зросла на 10% - до 47%.

"Висновок один: зарплатна політика має стимулювати молодих людей, забезпечувати їм гідну оплату праці і впевненість у завтрашньому дні. При чому це треба робити не протягом 10-20 років, коли молодий вчитель вже не один раз встигне розчаруватися у професії і піде із закладу освіти, а просто зараз, з першого дня його роботи. В іншому випадку, коли старше покоління залишить школу, не буде нікого їм на заміну. Три "мінімалки" на старті - те, з чого ми маємо почати вже з наступного рок", - вважає Бабак.

Зарплата вчителів - що обіцяють

Як повідомляв УНІАН, посилаючись на дослідження OLX Робота, типова зарплата вчителів у вересні 2025 року становила 12 500 грн, що на 8,7% більше, ніж у минулому році (11 500 грн). Кількість відгуків на вакансії зросла на 44%, тоді як кількість оголошень залишилась такою ж самою. Зазначалося, що професія вчителя залишається однією з найнижче оплачуваних в Україні. Наприклад, в сусідній Польщі, залежно від категорії та стажу, зарплата вчителя становить 57 000 - 83 000 грн.

В Україні обіцяють підняти заробітну плату вчителям. Так, на освіту 2026 року заплановано виділити 265,4 млрд грн, що на 66,5 млрд грн більше, ніж поточного року. Підвищення відбудеться у два етапи - з 1 січня - на 30%, і з 1 вересня - ще на 20%.

Народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко зазначав, що з 1 січня 2026 року заробітна плата вчителів в Україні може зрости на 50%. Це доведе середній рівень оплати праці до 30 тисяч гривень на місяць.

За його словами, зараз середня заробітна плата вчителя в Україні - це 15 тисяч гривень, а якщо взяти, наприклад, управління класом або додаткові навчальні години, це ще приблизно 5 тисяч.

