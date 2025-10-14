Протягом певного часу гострий соус було майже неможливо знайти в супермаркетах.

Останніми місяцями українці помітили, що з полиць українських супермаркетів зник хрін у вигляді гострих соусів. Наявність цієї проблеми підтверджували і представники торговельних мереж, зазначаючи, що причиною стала нестача кореню нового врожаю.

Проте, як повідомили у відповідь на запит УНІАН у компанії "Верес", що виробляє ці соуси, вже незабаром пікантний смаколик повернеться до українських супермаркетів.

"Хрін білий гострий незабаром знову буде доступний у продажу – вироблений з нового врожаю хрону, який надходить у виробництво вже в середині жовтня", – повідомили в компанії "Верес".

Криза хріну в Україні - що відомо

Раніше в компанії АТБ повідомили УНІАН, що на полицях українських магазинів багато де дійсно відсутній популярний гострий соус. Там пояснили, що це пов’язано з дефіцитом сировини внаслідок поганого врожаю та зміщенням строків його збору.

Ситуація змусила виробників хріну закупати сировину з-за кордону, що призвело до здорожчання соусу та нестабільності ланцюгів поставок.

Підтвердили проблеми з наявністю хріна на полицях і в мережі "ЕКО-маркет". Тут УНІАН також відповіли, що виробники стикнулися з відсутністю сировини, через що постачальники втратили змогу продовжувати здійснювати поставки. Але попередили, що ситуація тимчасова.

В мережі запевнили, що картина в цілому є сезонною і типовою для ринку. Відновлення постачання, за прогнозами, мало відбутися орієнтовно з 15 жовтня.

