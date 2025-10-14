Уже 15 жовтня пристрій потрапить у вільний продаж.

Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг відвідав космодром SpaceX, де подарував Ілону Маску найменший у світі суперкомп'ютер DGX Spark виробництва NVIDIA.

Як написали в блозі NVIDIA, Хуанг приєднався до Маска за піцою в кафетерії, де і передав комп'ютер: "Я дарую найменший суперкомп'ютер поруч із найбільшою ракетою".

Компанія стверджує, що DGX Spark відображає ідею Хуанга "штучний інтелект для всіх". Уперше представлений на CES 2025 пристрій дасть змогу користувачам запускати локальні моделі ШІ, але водночас комп'ютер спокійно поміщається навіть на невеликому комп'ютерному столі.

Усередині DGX Spark стоїть суперчип NVIDIA GB10 Grace Blackwell на 1 петафлоп продуктивності під час роботи з ШІ, 128 ГБ об'єднаної пам'яті CPU і GPU та високошвидкісний NVME SSD на 4 ТБ.

Уже 15 жовтня DGX Spark надійде у вільний продаж за ціною в 4 тисячі доларів, вендорами стануть Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo і MSI. Суперкомп'ютер стане в пригоді дослідникам та ентузіастам у сфері штучного інтелекту.

Раніше ми розповідали, що NVIDIA інвестує 2 мільярди доларів у компанію Ілона Маска. Загалом же планується, що xAI залучить 20 мільярдів доларів.

