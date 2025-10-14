Аналітики очікують, що у 2026 році на ринку щодоби буде "зайвих" 4 мільйони барелів.

У 2025 році видобуток нафти зростатиме швидше ніж очікувалося, і надлишок може збільшитися у 2026 році, оскільки члени ОПЕК+ та інші країни (США, Канада, Бразилія і Гайана) нарощують виробництво сировини, повідомляє Reuters з посиланням на свіжий звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

За даними МЕА, у вересні 2025 року, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, видобуток нафти зріс на 5,6 мільйона барелів на добу. Причому додаткові 3,1 млн барелів на добу забезпечила ОПЕК+.

Як зазначається у звіті, в поточному році пропозиція нафти зросте на 3 мільйони барелів на добу, що на 300 тисяч більше, ніж прогнозувалося раніше. У наступному році, експерти МЕА очікують, що на ринку з’явиться ще додаткових 2,4 мільйона барелів нафти на добу.

Фахівці агентства вважають, що пропозиція нафти зростає швидше ніж попит на неї. У свіжому звіті МЕА знизило прогноз зростання світового попиту на нафту до 710 000 барелів на добу на 2025 рік, що на 30 000 барелів на добу менше попереднього прогнозу. Експерти очікують, що попит на нафту залишатиметься низьким у 2026 році, а пропозиція на "чорне золото" перевищить потребу у ньому на 4 мільйони барелів на добу.

"Більш суворий макроклімат і електрифікація транспорту призводять до різкого уповільнення зростання споживання нафти", - зазначається у звіті.

Ціни на "чорне золото" у світі

На тлі очікування ще більшого обсягу "зайвої" нафти, світові ціни на "чорне золото" 14 жовтня впали після зростання на попередній сесії.

За даними порталу Іnvesting, станом на 13:01 за київським часом вартість нафти марки Brent знизилася на 1,1 долара, до 62,21 долара за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на 1,09 долара, до 58,40 долара за барель.

Ціни на нафту - останні новини

13 жовтня ціни на нафту зросли після обвалу до п’ятимісячного мінімуму на тлі очікування послаблення торговельної напруженості між США та Китаєм.

Аналітики очікують, що на ринку буде ще більше "зайвої" нафти, що теоретично має посприяти падінню цін на неї.

