Зараз пошуки скарбів проходять в набагато комфортніших умовах, ніж в часи Джека Лондона.

Рекордна вартість дорогоцінних металів спонукала багатьох американців проміняти офісні крісла та ноутбуки на кирки та відра й рушити на пошуки золота. Явище стає все більш масовим, чимало золотошукачів вабить азарт від пошуку скарбів, пише The Wall Street Journal.

В США почалася нова золота лихоманка. У соціальних мережах люди хваляться знайденими самородками, демонструючи своє обладнання – від старомодних кирок до золотовіддільних лотків. Інші обмінюються порадами та вивчають карти, рішуче налаштовані з'ясувати, в яких районах ще можуть ховатися багатства.

Мрія натрапити на золоту жилу може бути надуманою, але з ціною на золото – що вже перевищила 4000 доларів за унцію (понад 128,6 долара за грам) – вона дуже привабливою. Якщо золотошукачу пощастить і він натрапить на потрібне місце, то може зароити таку суму грошей, яка змінить його життя.

Стрімке зростання цін на золото накладається на те, що багато американців зараз відчувають фінансові труднощі. Це стимулює офісного клерка озброїтися киркою та відправитися в похід. Для багатьох значний фактор привабливості - гострі відчуття від пошуку скарбів. Для когось це може бути новим хобі чи можливістю розвіятися.

Причому улюбленою справою можна займатися і в межах міста. Активні учасники, наприклад, по дорозі на роботу забігають до парків з металошукачем в надії знайти загублені золоті прикраси. Але ентузіасти кажуть, що відчуття від першої знахідки золота в дикій природі неперевершене і змушує людей повертатися знову і знову.

Аби довго не шукати потрібне місце, новачки можуть вирушити в краї "золотої лихоманки" 1874 року. Музей золотодобування у Блек-Гіллз, Південна Дакота, пропонує уроки з промивання золота та можливість шукати метал на своїй землі. Знайдений скарб залишається в того, хто його знайшов.

За бажання можна взагалі сидіти вдома і намивати золото в гаражі. Продажі землі з Блек-Гіллз, яку відпускають відрами по 55 доларів за штуку, зросли на 50% порівняно з минулим роком.

Водночас більш гарантовані прибутки можна отримати в дотичних до золотовидобування сферах, як і півтори сотні років тому. Найпевніший шлях до заробітку часто лежить через продаж гірничого спорядження. У сучасному світі існує також золото соціальних медіа - найбільші YouTube-канали, присвячені пошуку золота, мають понад півмільйона підписників.

Ціни на золото та дорогоцінні метали б’ють рекорди

Тільки з початку цього року золото подорожчало вже більше, ніж наполовину. 1 грам металу коштує 131,55 долара, що є історичним рекордом.

Ціни на золото потягнули за собою здорожчання і інших дорогоцінних металів, зокрема срібла. Зростання вартості срібла, крім іншого, пов’язане зі стабільним промисловим попитом з боку секторів сонячної енергетики та електроніки.

США стали не єдиною країною, яку охопила золота лихоманка. Так, у південноафриканській країні Зімбабве вже налічується біля 700 тисяч копачів, які сприятливо вплинули на місцеву економіку.

