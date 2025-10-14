Система допоможе операторам залишатися непоміченим та прибирає необхідність зупинятися, щоб розгорнути дрони.

Американська компанія Target Arm Inc., яку створили ветерани, вперше публічно показали модульну систему безпілотних літальних апаратів Ralar. Як пише Defence Blog, вони продемонстрували прорив у технології запуску та повернення на землю для малих безпілотних літальних апаратів, створивши роботизовану систему маніпулятора. Під час польоту їх маніпулятор здатний запускати та захоплювати дрони, які також знаходяться у русі.

Систему показали на виставці Асоціації армії США (AUSA). Розробники продемонстрували, як інтегрували її в багатоцільову машину піхотного відділення (ISV-U) компанії GM Defense. Це підкреслює актуальність модуля для тактичних наземних сил, що діють поблизу ліній фронту.

Ralar називають універсальним інтерфейсом для дронів. Він усуває необхідність у стаціонарних зонах запуску або посадки і дозволяє тактичним підрозділам керувати розвідувальними та ударними дронами з меншим ризиком та швидшим виконанням завдань.

Відео дня

"Система дозволяє розгортати або евакуювати дрони під час виконання місії, навіть коли платформа рухається, пропонуючи безпечнішу та більш оперативну альтернативу ручному управлінню під вогнем", – йдеться у статті.

Як повідомляється, роботизована рука фіксує дрони, які повертаються з польоту. Це значить, що знижується ризик бути розкритими для операторів. Ця функція особливо актуальна поблизу передової лінії військ, де навіть короткі зупинки для запуску або повернення дронів можуть збільшити вразливість до непрямого вогню, боєприпасів, що барражують, або візуального виявлення.

Керування Ralar підтримуються технологією позиціонування Trimble Inc. І це, пишуть автори, забезпечує точну синхронізацію між рухом транспортного засобу та дроном. За словами компанії, система розроблена для роботи з широким спектром типів дронів без необхідності модифікації планера.

Target Arm також наголосила, що система не залежить від платформи. Хоча Ralar демонструється на транспортному засобі GM Defense, його можна адаптувати для встановлення на інші тактичні машини, наземних роботах або літаках. Його модульна конструкція підтримує майбутню інтеграцію з автономними комплексами або роями дронів на базі штучного інтелекту.

Виробництво дронів у РФ

Нагадаємо, що Росія наростила випуск дронів на оптоволокні завдяки поставкам комплектуючих з Китаю. ЗМІ проаналізували торгові дані між країнами, які свідчать про ривок у поставках волоконно-оптичних кабелів та літій-іонних батарей протягом літа. Таким чином, попри офіційне заперечення Китаю допомоги росіянам, комерційні виробники працюють з РФ на повну потужність.

Вас також можуть зацікавити новини: