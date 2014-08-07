Росіян, що виїжджають на закордонний відпочинок, можуть обкласти підвищеним збором

У Раді федерації вважають, що Росія може розширити перелік відповідних санкцій Заходу за рахунок обмеження поставок автомобілів, ліків, що мають російські аналоги, а також підвищених зборів для тих, хто виїжджає на закордонний відпочинок.

З такою ідеєю виступив заступник голови комітету палати з бюджету і фінансових ринків Микола Журавльов, передає ИТАР-ТАСС.

"Наша держава ще не вичерпала ресурс відповідних заходів, впровадження яких позитивно позначиться на вітчизняній економіці", - сказав він журналістам.

Як пояснив сенатор, заходи щодо обмеження імпорту можуть торкнутися всього, що не є засобом виробництва, не призводить до дефіциту життєво необхідних товарів і не стимулює людей до сірого ввезення товарів.

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Так, на думку Журавльова, необхідно вивчити доцільність обмеження поставок автомобілів, безрецептурних ліків, у яких є російські аналоги, ряду товарів широкого вжитку.

"Крім того, обмеження можуть стосуватися консалтингових послуг і франчайзингу. Також слід підтримати внутрішній туризм через підвищені збори для тих, хто виїжджає на закордонний відпочинок", - запропонував він.