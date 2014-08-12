Бійці 24-ї бригади, які повернулися з передової, збунтувалися проти реабілітації

03:27, 12 серпня 2014
Суспільство
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Бійців 24-ї бригади додому не довезли. Замість Яворова, де хлопців чекають рідні, їх потягом намагались доправити на Харківщину до психологів. 

24 бригада, АТО / ТСН

Бійці, коли дізналися про такий маршрут, вийшли з вагонів у Запоріжжі, передає ТСН.

Кажуть, що виконувати бойове завдання не відмовляються, але вже втомилися вірити генералам, які щоразу їх обманюють.  

Ці хлопці перебували на передовій понад 50 днів, половину часу - у страшному котлі на кордоні, під обстрілами з мінометів та "Градів". Зараз їх мають перекинути до Чугуєва для психологічної реабілітації.  

"Що я психологам скажу? Що я бачив, як людей на куски рвало? Що люди горіли? Що ми йому розкажемо? Краща реабілітація, це є дім – сім'я, батьки", - переконує солдат Ігор Свідзінський. 

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Представники командування, які приїхали в Запоріжжя, від бійців вимагали виконувати наказ, та обіцяли після приїзду на Харківщину всіх відпустити по домівках.

Із Запоріжжя  бійці все-таки поїхали на північний Схід. Кажуть, що повірили обіцянкам командування. Після відпусток усі  планують повернутися  боронити Батьківщину, а от бунтівників однослуживці просять залишити підрозділ.

На Чугуїв поїхали всі, крім трьох. Хлопці зі зброєю пішли на пляж купатися, нині їх шукають.

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