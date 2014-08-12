Луганчани через відсутність енергопостачання готують їжу на вогнищах у дворах (фото)
08:48, 12 серпня 2014Суспільство
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У Луганську мешканці багатоповерхівок через відсутність енергопостачання готують їжу на вогнищах у дворах будинків.
Мешканці багатоповерхівок готують їжу на вогнищах у дворах будинків / Instagram @deadukraine
Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації «Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.
За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі і члени його суспільної організації, які стали очевидцями подій.
Снєгірьов також повідомив, що в Луганську жителі таких будинків беруть воду з труб в підвалах.
Читайте такожКритична ситуація в Луганську: до міста не завозять продукти, медикаменти та паливоТакож він додав, що в місті відсутній мобільний зв'язок.
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