Луганчани через відсутність енергопостачання готують їжу на вогнищах у дворах (фото)

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації «Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі і члени його суспільної організації, які стали очевидцями подій.

Снєгірьов також повідомив, що в Луганську жителі таких будинків беруть воду з труб в підвалах.

Читайте такожКритична ситуація в Луганську: до міста не завозять продукти, медикаменти та паливоТакож він додав, що в місті відсутній мобільний зв'язок.