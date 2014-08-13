Міліція затримала 11 громадян, які незаконно проникли в зону відчуження на полювання

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області.

Під час відпрацювання водної акваторії річки Прип’ять, біля острова Домантів, правоохоронці виявили 11 громадян України, мешканців Києва та Київської області, які на човнах незаконно проникли в заборонену зону з метою полювання.Читайте такожНа Житомирщині браконьєри побили саперними лопатками інспекторів рибохорони

При огляді речей даних громадян працівники міліції виявили у них 6 човнів з двигунами та 9 одиниць мисливської зброї, які їм належать та зареєстровані в законному порядку.

Наразі правоохоронці видворили чоловіків за межі зони відчуження. За вказане правопорушення громадян притягнуто до адміністративної відповідальності відповідно до ст. 46-1 КУпАП (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення), санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь вчинення правопорушення. Досудове слідство триває.