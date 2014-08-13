Завтра до Луганської області з Києва, Дніпропетровська і Харкова відправлять продовольчий вантаж

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу в Кабміні повідомив міністр аграрної політики Ігор Швайка.

"Завтра зранку, час уточнюється, продовольчі вантажі будуть направлені з Києва, Харкова та Дніпропетровська до Луганської області", - сказав він, зазначивши, що орієнтовне місце прибуття вантажу - місто Щастя.Читайте такожЛуганськ вже 11-й день без світла, води та телефонного зв'язку

За словами міністра, наразі у відомстві відбувається нарада, на якій вирішується остаточний список продуктів, які буде направлено до Луганської області. Зокрема, за його словами, це будуть крупи, м’ясні консерви та інші продукти тривалого зберігання.