Завтра до Луганської області з Києва, Дніпропетровська і Харкова відправлять продовольчий вантаж
15:04, 13 серпня 2014Суспільство
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Завтра до Луганської області уряд відправить продовольчий вантаж.
Завтра до Луганської області з Києва, Дніпропетровська і Харкова відправить продовольчий вантаж / Romas Vitaly / facebook.com
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу в Кабміні повідомив міністр аграрної політики Ігор Швайка.
"Завтра зранку, час уточнюється, продовольчі вантажі будуть направлені з Києва, Харкова та Дніпропетровська до Луганської області", - сказав він, зазначивши, що орієнтовне місце прибуття вантажу - місто Щастя.Читайте такожЛуганськ вже 11-й день без світла, води та телефонного зв'язку
За словами міністра, наразі у відомстві відбувається нарада, на якій вирішується остаточний список продуктів, які буде направлено до Луганської області. Зокрема, за його словами, це будуть крупи, м’ясні консерви та інші продукти тривалого зберігання.
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