За добу із зони АТО виїхали майже 3,3 тисяч осіб

17:50, 20 серпня 2014
Суспільство
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За останню добу із зони антитерористичної операції виїхали 3 тис. 292 особи.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Загалом із зони АТО виїхало майже 100 тис. мирних жителів, у тому числі 34 тис. дітей.

«З району проведення АТО до інших регіонів України переселено майже 100 тисяч мирних мешканців, у тому числі понад 34 тис. дітей», - зазначив він.

Разом із переселенцями з Криму в інших областях України тимчасово розміщено понад 116 тис. осіб.

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