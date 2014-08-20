За добу із зони АТО виїхали майже 3,3 тисяч осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Загалом із зони АТО виїхало майже 100 тис. мирних жителів, у тому числі 34 тис. дітей.

«З району проведення АТО до інших регіонів України переселено майже 100 тисяч мирних мешканців, у тому числі понад 34 тис. дітей», - зазначив він.

Разом із переселенцями з Криму в інших областях України тимчасово розміщено понад 116 тис. осіб.

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