За добу із зони АТО виїхали майже 3,3 тисяч осіб
За останню добу із зони антитерористичної операції виїхали 3 тис. 292 особи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
Загалом із зони АТО виїхало майже 100 тис. мирних жителів, у тому числі 34 тис. дітей.
«З району проведення АТО до інших регіонів України переселено майже 100 тисяч мирних мешканців, у тому числі понад 34 тис. дітей», - зазначив він.
Разом із переселенцями з Криму в інших областях України тимчасово розміщено понад 116 тис. осіб.
Читайте такожЗа добу в Донецькій області загинули 34 мирних жителіНайбільше переселенців прийняв Київ - 20 тис. 796 осіб, Дніпропетровська область - 13 тис. 969 осіб, Запорізька -13 тис. 660 осіб, Харківська – 13 тис. 408 осіб та Одеська область – 7 тис. 798 осіб.