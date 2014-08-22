У посольстві США привітали українців з Днем Незалежності, заспівавши гімн України 17 мовами
13:01, 22 серпня 2014Суспільство
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Співробітники американського посольства записали відеопривітання до Дня Незалежності України.
Співробітники посольства США виконали Гімн України сімнадцятьма мовами / USEmbassyKyiv
Співробітники посольства Сполучених Штатів Америки у Києві привітали українців з Днем Незалежності, продекламувавши рядки українського гімну сімнадцятьма мовами.
Відео USEmbassyKyiv
Привітання розмістили на мікроблозі Twitter:
Наше нове відео: Гімн України мовами світу - Посольство США вітає #Україна з Днем Незалежності http://t.co/ri4wt7PeYb
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 22, 2014
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