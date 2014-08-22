У посольстві США привітали українців з Днем Незалежності, заспівавши гімн України 17 мовами

Співробітники американського посольства записали відеопривітання до Дня Незалежності України.

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