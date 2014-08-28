Жителі Маріуполя проведуть мітинг за мир

Як повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації, організатори акції - громадські об'єднання міста і громадянські активісти.

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Організатори мітингу підготували звернення до жителів міста, в якому говориться: «Поки що наше місто було під охороною Нацгвардії, територіальних батальйонів і Збройних сил, ми могли спокійно жити, працювати, гуляти з дітьми, відпочивати. Ми бачимо різницю: там, де владу захопили терористи «ДНР» і «ЛНР», куди увійшли російські війська -Донецьк, Луганськ, Горлівка, Слов'янськ та інші міста - там руйнування, смерть, людське горе». У зверненні також йдеться, що «нас довго залякувала і дурила російська пропаганда, але ми бачимо, що населення захоплених терористами міст і сіл шукає порятунку саме там, де немає так званої «ДНР», у тому числі в Маріуполі». «Так було завжди - ворог не насмілювався увійти в місто, в якому його не чекають і готові боронити!», - заявили організатори.

Вони закликають всіх жителів міста і переселенців, які переїхали в Маріуполь, вийти сьогодні о 18.00 на майдан Свободи, щоб сказати «ні!» вторгненню терористів «ДНР» і російських військ. «Ми не хочемо повторення долі Донецька, Слов'янська, Луганська! Ми відстоїмо наш рідний Маріуполь! Ми не допустимо захоплення і руйнування нашого міста!», - заявили організатори мітингу.

Нагадаємо, російські танки намагалися прорватися до Маріуполя 25 серпня.