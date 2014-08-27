У МВС не радять "стратегам РФ" йти на Маріуполь: батальйон "Азов" отримав важке озброєння

Відповідно до ухваленої напередодні постанови Кабінету міністрів про прискорену передачу зброї впродовж 48 годин, батальйон «Азов» за вечір 26 серпня і ніч з 26 на 27 серпня одержав від Міністерства оборони артилерійські установки «ЗУ-23-2» й інше важке озброєння, необхідне для ефективного відбиття атак противника.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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«Щойно розмовляв з командиром спецбатальйону міліції «Азов» Андрієм Білецьким. Загалом, я б не радив російським стратегам йти на Маріуполь - всю Вашу бронетехніку ми спалимо і знищимо ще на далеких підступах до міста. Також швидко ми відпрацюємо питання доозброєння інших наших добровольчих батальйонів міліції і Нацгвардії», - написав Геращенко.

Напередодні до пізньої ночі, відзначив він, спільно з Департаментом озброєння Генштабу ВСУ відпрацьовувалась схема взаємодії з передачі озброєння і бронетехніки добровольчим підрозділам Нацгвардії і міліції.

«Можу сказати, що з Генштабом по лінії озброєнь учора знайдено цілковите взаємопорозуміння і відлагоджено взаємодію. Тепер залишилося сьогодні зробити те саме з відповідними підрозділами Міністерства оборони і справа піде вперед семимильними кроками», - відзначив Геращенко.

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Він також наголосив, що «у нас є достатня кількість БТР старих конструкцій (БТР-60 і БРДМ-1 і 2), які старенькі, іржаві і поки що не на ходу, але ми їх зможемо усі разом відреставрувати і пустити в бій для прикриття наших добровольчих батальйонів, хоч би як там було, але бронею».

Термін відновлення може зайняти приблизно місяць, відзначив Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко заявив, що до 50 одиниць бронетехніки з Росії незаконно перетнули український кордон у районі Новоазовська Донецької області, при цьому більша частина цієї техніки попрямувала в район Маріуполя.