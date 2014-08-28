У Одеській області зареєстровано майже 8 тисяч вимушених переселенців із зони АТО

Він пояснив, що сьогодні, 28 серпня, за дорученням віце-прем'єр-міністра Володимира Гройсмана проінспектував Одеську область. Аналогічні перевірки пройдуть в Харківській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, які прилягають до зони проведення АТО.

«Відповідно, в них спостерігається найбільша кількість тимчасових переселенців. Найбільш вагома частка цих людей знаходиться в Одеській області - 7973 людини», - сказав Бочковський.Читайте такожВ Одеську область продовжують приїжджати переселенці

Він зазначив, що сьогодні відвідав клінічний санаторій ім. Пирогова, де в даний момент знаходиться 173 вимушених переселенця, з яких 107 - з анексованого Криму і 66 - із зони АТО. Бочковський зазначив доброзичливість і патріотичну налаштованість керівництва даного санаторію.

«Мені повідомили, що тут за певних умов можуть прийняти десь від 1 тис. осіб. Для цього створені всі умови. Санаторій побудований давно і для перебування інвалідів-візочників необхідний цілий комплекс інженерно-технічних заходів, які вимагають солідних витрат. Але треба віддати належне персоналу, який допомагає інвалідам. Вони їх, по суті, на руках заносять в обідні зали», - розповіла голова ДСНС.

Він додав, що також відвідав санаторій «Біла акація». Відзначив «прекрасну клінічну базу, найвищого класу умови для проживання, сучасні технології - для опалення облаштовані сонячні батареї».

«Там понад 200 людей готові прийняти саме в осінньо-зимовий період. Наступним перевірили наш відомчий санаторій «Одеський» - на 16 станції Великого Фонтану. Там зараз проживає 17 сімей з Криму і 18 із зони АТО», - сказав Бочковський.Читайте такожВ Україні кількість переселенців з Криму та зони АТО перевищила 126 тис.

За його словами, в 2004 році на базі «Одеського» був створений медико-психологічний реабілітаційний центр, який дозволяє працювати з людьми, що побували в стресових ситуаціях. Глава служби акцентував на тому, що не варто применшувати значимість такої роботи. Фахівці «Одеського» розробила цілу методику і готові поділитися своїми науковими дослідженнями з колегами з інших відомств.