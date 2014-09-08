Серед побутових наслідків війни людей найбільше хвилює стрибок долара - опитування УНІАН
УНІАН поцікавився у своїх читачів у соцмережах, який із можливих невійськових, економічно-побутових наслідків подальшого загострення подій на Сході України бентежить їх особисто.
Опитування користувачів групи УНІАН вконтакте показало, що найбільше людей турбує зростання курсу євро та долара. Серед побутових проблем, викликаних війною, ця проблема хвилює 32% опитаних.
На другому місці (26% голосів) знаходиться заморожування гривневих зарплат, пенсій та інших соціальних виплат.
Імовірні віяльні відключення електроенергії хвилюють 15% опитаних.
Приблизно стільки ж (14%) отримав наплив біженців із зони бойових дій.
Можливість перебоїв із роботою центрального опалення хвилює лише 7% опитаних читачів.
Вірогідна необхідність йти у відпустки за свій рахунок та відсутність центрального гарячого водопостачання схилювала лише 4 і 3 відсотки опитаних, відповідно.
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Думка користувачів сторінки УНІАН в соцмережі "Одноклассники" виявилася інакшою.
46% опитаних в "Одноклассниках" стурбовані загрозою заморожування соціальних виплат і зарплат.
Також 22% опитаних хвилюють імовірні віяльні відключення електроенергії.
На третьому місці (18%) знаходиться стрибок долара та євро.
Неоплачувані відпустки хвилюють лише 4% опитаних.
Перебої в гарячому водопостачанні та опаленні не стурбували жодного із опитаних в "Одноклассниках".
В опитуваннях взяли участь 1900 осіб.