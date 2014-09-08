Серед побутових наслідків війни людей найбільше хвилює стрибок долара - опитування УНІАН

Опитування користувачів групи УНІАН вконтакте показало, що найбільше людей турбує зростання курсу євро та долара. Серед побутових проблем, викликаних війною, ця проблема хвилює 32% опитаних.

На другому місці (26% голосів) знаходиться заморожування гривневих зарплат, пенсій та інших соціальних виплат.

Імовірні віяльні відключення електроенергії хвилюють 15% опитаних.

Приблизно стільки ж (14%) отримав наплив біженців із зони бойових дій.

Можливість перебоїв із роботою центрального опалення хвилює лише 7% опитаних читачів.

Вірогідна необхідність йти у відпустки за свій рахунок та відсутність центрального гарячого водопостачання схилювала лише 4 і 3 відсотки опитаних, відповідно.

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Думка користувачів сторінки УНІАН в соцмережі "Одноклассники" виявилася інакшою.

46% опитаних в "Одноклассниках" стурбовані загрозою заморожування соціальних виплат і зарплат.

Також 22% опитаних хвилюють імовірні віяльні відключення електроенергії.

На третьому місці (18%) знаходиться стрибок долара та євро.

Неоплачувані відпустки хвилюють лише 4% опитаних.

Перебої в гарячому водопостачанні та опаленні не стурбували жодного із опитаних в "Одноклассниках".

В опитуваннях взяли участь 1900 осіб.