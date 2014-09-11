Уряд підтримав законопроект щодо збереження за працівниками із зони АТО робочих місць

Відповідне рішення на своєму засіданні прийняв Кабінет міністрів України, підтримавши внесення змін до статті 25 Закону України „Про відпустки”, повідомила міністр соціальної політики Людмила Денісова.

„На сході України склалася ситуація, коли багато працівників не можуть перебувати на своїх робочих місцях, навіть залишаючись в межах населених пунктів, де проходять бойові дії. Зрозуміло, що це не можна вважати неявкою без поважних причин”, – відзначила міністр. Водночас, наголосила вона, у законодавстві не визначено механізм збереження за цими працівниками трудових відносин.Читайте такожПереселенцям і мирним жителям сходу потрібні соціальний захист і робота - круглий стіл

Як роз’яснила Денісова, у разі прийняття цього законопроекту Верховною Радою України, працівники матимуть можливість отримати відпустку без збереження зарплати на період проведення АТО у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення АТО.

Внесення таких змін до законодавства дозволить громадянам, що мають трудові відносини на території проведення АТО, зберегти робоче місце та зарахувати період їх відсутності на роботі до трудового стажу, наголосила міністр.