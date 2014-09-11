Група фільму «Плем’я» виявила порушення під час голосування Українського Оскарівського комітету

Про це йдеться у повідомленні «Артхаус Трафік» у соцмережі.

9 вересня Український Оскарівський комітет висунув на здобуття премії «Оскар» від України фільм «Поводир, або У квітів є очі» режисера Олеся Саніна.

Знімальна група фільму «Плем'я» повідомляє, що у процедурі голосування малі місце грубі порушення. Читайте такожУкраїнський фільм "Плем'я" продовжує збирати нагороди на міжнародних фестивалях

"1. Під час засідання Комітету, на якому мали ухвалити рішення, були присутні тільки чотири члени комітету з дев'яти. За публічного визнання голови Комітету, три людини взагалі не брали участь в таємному голосуванні. 2. Неможливо встановити точну кількість голосів за кожен фільм, оскільки протокол засідання не був оприлюднений. 3. Конфлікт інтересів серед членів Комітету: Ігор Савиченко є продюсером фільму «Поводир»,Дмитро Колесников - керівником компанії-підрядника, яка займалася пост-продакшном фільмів «Трубач» і «Поводир»; компанія Анатолія Кокуша була підрядником при виробництві фільму «Поводир». Участь в голосуванні зацікавлених осіб свідчить про непрозорість прийняття рішення", - йдеться у повідомленні. Читайте такожВід України на «Оскар» висунуто фільм «Поводир»

Окрім того, згідно з рекомендаціями Американської кіноакадемії, в голосуванні повинні брати участь від восьми до п'ятнадцяти членів Комітету.

Повідомляється, що відкритий лист було подано на розгляд Українського Оскарівського комітету при Асоціації продюсерів України, Міністерства культури України та Державного агентства України з питань кіно.

Творці фільму хочуть провести повторне голосування відповідно до норм Кіноакадемії і відкритими демократичними процедурами голосування.