На Одещині блискавка спалила будинок
11:22, 23 вересня 2014Суспільство
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В Одеській області 22 вересня через удар блискавки загорівся житловий будинок.
В Одеській області через удар блискавки загорівся житловий будинок / УНІАН
Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області, о 16.49 в службу порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в селі Староцаричанка Білгород-Дністровського району на вулиці Горького сталося загоряння даху житлового будинку. Ліквідовано полум'я на площі 100 квадратних метрів.
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Як відзначили у відділі, причина загоряння – розряд блискавки.
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