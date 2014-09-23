На Одещині блискавка спалила будинок

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області, о 16.49 в службу порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в селі Староцаричанка Білгород-Дністровського району на вулиці Горького сталося загоряння даху житлового будинку. Ліквідовано полум'я на площі 100 квадратних метрів.

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Як відзначили у відділі, причина загоряння – розряд блискавки.