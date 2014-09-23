В Умані співробітники ДСНС урятували табір хасидів від води

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС у Черкаській області, у ніч на 23 вересня через велику кількість опадів виникла загроза підтоплення табору хасидів-прочан по вулиці Челюскінців.

Отримавши інформацію щодо часткового підтоплення території наметового містечка, рятувальники зведеного загону УДСНС, які забезпечують цивільний захист на території компактного проживання хасидів, разом із інженерною технікою прибули на місце події. Використовуючи мішки з піском та, проклавши дренажні канави, рятувальниками разом із обслуговуючим персоналом наметового містечка спорудили захисну дамбу та провели водовідведення та відкачування води.

Читайте такожВ Умані перекрили вулиці і ввели пропускний режим через прибуття хасидівЯк повідомляв УНІАН, до Умані, станом на 23 вересня, на святкування 5775 іудейського нового року Рош-га-Шана 24 вересня вже приїхало 10602 хасиди-паломники. До Умані цього року, незважаючи на складну ситуацію в Україні, приїде рекордна кількість засидів - понад 35 тис. паломників з 25 країн. Торік новий рік за іудейським календарем біля могили цадика Нахмана тут зустріли майже 30 тис. паломників з 16 країн, переважно з Ізраїлю.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що між хасидами та місцевою громадою виник конфлікт через незаконно встановлене наметове містечко на вулиці Челюскінців, однак пізніше його було успішно вирішено.

Довідка УНІАН. Щороку в Умані збираються прихильники іудейської течії хасидизму. Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) - засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Похований в Умані на єврейському кладовищі. Могила цадика - одна з найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.