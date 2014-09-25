"Бі-2" зняли кліп з натяком на війну РФ з Україною: "Кто вчера был мне другом - сегодня мой враг"

Гурт "Бі-2" записав кліп на нову пісню "Забрали в армию" з останнього альбому "#16плюс".

Кліп з'явився на Youtube вчора ввечері, 24 вересня.

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Пісня ілюструє поточну ситуацію, яка склалася у східній частині України, куди вторглася російська армія. Зокрема, у пісні є рядки: "Я, признаться, не думал, что может быть так: Кто вчера был мне другом — сегодня мой враг. Мы в прощальных объятиях стоим на краю, Ведь друг в друга стрелять нас... Забрали в армию".

Також "Бі-2" акцентують увагу на брехні у російських ЗМІ, які подають перекручену картину подій: "Над рекою пылает взорванный мост. Нам победу над слабым бросают, как кость. В долгих поисках правды — верим вранью, Дальше думать не надо…"

Нагадаємо, на підтримку України також виступали багато російських рок-музикантів, зокрема: Андрій Макаревич, Діана Арбеніна, Юрій Шевчук.

Відео Би-2