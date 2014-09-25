Аграрії відправили 5 вантажівок гуманітарної допомоги госпіталям, які лікують постраждалих в АТО

25 вересня стартувала благодійна програма Всеукраїнського аграрного об’єднання «ЗАСТУП» — «Всією громадою». Активісти організації зібрали для 5 військових госпіталів, що лікують поранених українських солдатів, 50 тонн картоплі. У такий спосіб, медичні заклади одержали повне забезпечення другим хлібом до кінця зими.

Акція відбулася в кількох селах Фастівського та Макарівського районів Київщини. За словами одного з координаторів Олександра Гуменюка, селяни охоче відгукнулися на пропозицію підтримати українських військових.

«Люди готові допомагати, адже вони добре знають, що ця картопля піде хлопцям, пораненим в АТО. Тому селяни раді, що своєю працею допомогли нашим солдатам», — сказав він.

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Загалом активістам вдалося зібрати у місцевих фермерів 50 тонн картоплі. Більшу частину гуманітарної допомоги вантажівками відправили до Києва до

«Ми переконані, що цю благодійну акцію буде продовжено, оскільки в нашому районі є села, які теж хочуть узяти в ній участь», — підкреслив координатор у Фастівському районі Віктор Бутник.

Він також зазначив, що це лише перший крок благодійної місії Всеукраїнського аграрного об’єднання із допомоги постраждалим у зоні проведення АТО. З ініціативи політсили створено координаційну раду, яка об’єднала аграріїв, котрі готові допомагати жителям Донбасу якісними продуктами.