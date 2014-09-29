У Харкові захисники пам'ятника Леніну принесли квіти до порожнього постамента

Як передає кореспондент УНІАН, учасники зібрання відмили постамент від намальованих на ньому гербів України і прапорів, а також поклали до підніжжя живі квіти.

Присутні обурюються фактом знесення пам'ятника та вимагають його відновлення.

Кількість людей біля постаменту збільшується.

У коментарі кореспонденту УНІАН представник КПУ в Харківській області повідомив, що комуністи будуть вимагати відновлення пам'ятника Леніну на площі Свободи та притягнення до відповідальності винних у його знесенні.

Читайте такожУ Харкові "замінували" житловий будинок та пам’ятник ЛенінуЯк повідомляв УНІАН, 28 вересня під час кількатисячного мітингу в центрі Харкова на площі Свободи активісти звалили 8-метровий пам'ятник В.Леніну з постаменту. Ввечері цього ж дня голова Харківської ОДА Ігор Балута видав розпорядження про вилучення даного пам’ятника з реєстру пам’яток та демонтаж монумента, про що повідомив на брифінгу. Після брифінгу активісти з другої спроби звалили пам’ятник Леніну.