У "ЛНР" почався конфлікт: одного з лідерів бойовиків звинувачують у зв'язку з Києвом - Тимчук

У терористичній організації "ЛНР" розвивається конфлікт між Плотницьким, який вважає себе "головою ЛНР" та Плотніковим, який вважає, що він "міністр оборони ЛНР".

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Останній звинувачує "лідера" у зв'язках з "київської хунтою" і некомпетентності у військових питаннях", - зазначає він.

Тимчук пише, що конфлікт перейшов у публічну площину - "міністр оборони ЛНР" вже відкрито, у публічних виступах критикує свого "начальника".