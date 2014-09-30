У "ЛНР" почався конфлікт: одного з лідерів бойовиків звинувачують у зв'язку з Києвом - Тимчук
09:08, 30 вересня 2014Суспільство
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В рядах бойовиків різних терористичних організацій почалися внутрішні конфлікти.
REUTERS
У терористичній організації "ЛНР" розвивається конфлікт між Плотницьким, який вважає себе "головою ЛНР" та Плотніковим, який вважає, що він "міністр оборони ЛНР".
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
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"Останній звинувачує "лідера" у зв'язках з "київської хунтою" і некомпетентності у військових питаннях", - зазначає він.
Тимчук пише, що конфлікт перейшов у публічну площину - "міністр оборони ЛНР" вже відкрито, у публічних виступах критикує свого "начальника".
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