Руфер Мустанг продав кросівки, у яких розмалював зірку на московській висотці

Найбільш розшукуваний у Росії українець руфер Мустанг продав кросівки, в яких до Дня Незалежності України розмалював у жовто-блакитні кольори зірку на одній із висоток Москви.

Раніше Мустанг в ефірі проекту «Хоробрі серця» (телеканал 1+1)заявив, що готовий продати цінне для нього взуття, на якому залишилася фарба. У такий спосіб він збирає гроші на адвокатів для заарештованих у Росії друзів і людей, які не причетні до його вчинку.

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Напередодні готовність допомогти висловив київський бізнесмен Вячеслав Константіновський, який раніше продав Ролс-Ройс, а сам пішов на фронт. За один кросівок Константіновський пожертвував Мустангу 150 тисяч гривень. Другий кросівок руфер планує надіслати російським слідчим як доказ своєї причетності до розфарбовування московської зірки і невинності інших людей.

Константіновський подякував Мустангу за мужній вчинок і жартома висловив побажання розмалювати згодом у жовто-блакитні кольори зірку на Кремлі.