Сьогодні вранці загинули три жителі Донецька, ще 4 поранено

Про це пише ОстроВ, посилаючись на прес-службу Донецької міськради.

«В результаті бойових дій 8 жовтня в Донецьку загинуло три мирних жителя, ще 4 отримали поранення різного ступеня тяжкості», - йдеться в повідомленні.

Починаючи з 19.30 7 жовтня і до 2.20 8 жовтня надходили повідомлення про нові обстріли Куйбишевського та Київського районів. В результаті попадання снарядів повністю знищений приватний житловий будинок №32 по вулиці Єременко і будинок 41 по вулиці Садовій, зруйнований житловий будинок 98 по вулиці Крупської, а також балкон в багатоквартирному будинку по вулиці Батищева 11.

Читайте такожБойовики повністю знищили кілька приватних будинків у Донецьку

Станом на 10.00 в районах тихо, повідомлення від жителів про перестрілки не надходять.