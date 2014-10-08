В результаті обстрілу в Донецьку загинули 7 мирних жителів
19:15, 08 жовтня 2014Суспільство
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У Куйбишевському районі Донецька в результаті обстрілу загинули 7 мирних жителів, ще двоє поранені.
REUTERS
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав заступник голови Ворошиловської райради Донецька Іван Приходько.
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"Куйбишевський район зараз. Попадання в четвертий ЖЕК четверо загиблих. Продуктовий магазин біля "Катрана" троє загиблих і двоє поранених. Попадання в 221 будинок і в "Амстор", - написав він.
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