В результаті обстрілу в Донецьку загинули 7 мирних жителів

19:15, 08 жовтня 2014
Суспільство
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У Куйбишевському районі Донецька в результаті обстрілу загинули 7 мирних жителів, ще двоє поранені.

REUTERS

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав заступник голови Ворошиловської райради Донецька Іван Приходько.

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"Куйбишевський район зараз. Попадання в четвертий ЖЕК четверо загиблих. Продуктовий магазин біля "Катрана" троє загиблих і двоє поранених. Попадання в 221 будинок і в "Амстор", - написав він.

Post by Ivan Prikhodko.
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