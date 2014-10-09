Завтра "бабине літо" поверне до України сонце, південний вітер та 23 градуси тепла
10 жовтня в Україні скрізь буде переважати суха погода, ясна та сонячна.
Температура повітря підвищиться і, наприклад, на заході досягне +23 градусів. На решті території вона буде коливатися в межах +13+18 градусів, повідомляє Opogode.ua.
Такий період називають «бабиним літом» і для нього також характерні тумани, які вночі та вранці очікуються у більшості областей України.
У західній частині без опадів. Температура повітря вночі +5+12, вдень +18+23 градуси.
У північних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +4+10, вдень +12+17 градусів.
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У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі +5+11, вдень +12+18 градусів.
На сході України буде панувати суха погода. Температура повітря вночі +4+9, місцями заморозки 0-3 градуси, вдень +11+16 градусів.
У південній частині дощів не очікується. Температура повітря вночі +9+15, вдень +15+21 градус.
У Києві буде сухо і сонячно. Температура повітря вночі +6+9, вдень +15+17 градусів.
Вітер в Україні очікується південний та південно-західний, 5-12 м/с.