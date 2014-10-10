У Дніпропетровській області через торф'яні пожежі й масові ДТП закрили дорогу
У зв’язку із загоранням очерету та торф’яного покрову на площі близько 100 га, виникнення значної задимленості, із 22-ї год. 9 жовтня тимчасово закрито рух для всіх видів автотранспорту по автодорозі «Дніпропетровськ – Кобеляки - Решетилівка» на ділянці з км 32+000 по км 42+000.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
Об’їзд здійснюється по автодорозі «Партизанське – Лобойківка» та автодорозі «Дніпродзержинськ-Петриківка-Магдалинівка».
Наразі роботи з ліквідації пожежі продовжуються, зазначається в повідомленні.
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Також на цій дорозі вчора сталося кілька ДТП, в яких постраждали 18 автомобілів і шість людей. В одному випадку через погану видимість в'їхали одна в одну одразу шість машин.