На Вінниччині в ДТП потрапив джип голови обласного виборчого штабу Радикальної партії

Як повідомили УНІАН у правоохоронних органах, аварія сталась сьогодні вранці поблизу селища Вороновиця Вінницького району.

Під час аварії водій «Москвича» відмовився від госпіталізації, а пасажирку автомобілем швидкої допомоги госпіталізовано з численними травмами.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться розслідування.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2010 року співробітники Управління МВС у Вінницькій області затримали колишнього мера Немирова Віктора Качура під час отримання ним хабара у розмірі 1,7 млн грн.

Пізніше Качуру вдалося уникнути відповідальності у цій справі, але у квітні 2011 року Староміський районний суд Вінниці засудив Качура до 2 років 10 місяців позбавлення волі за службову недбалість при проведенні ремонтних робіт у дитячих садах, що перебувають в комунальній власності Немирова.

В липні 2011 року Апеляційний суд Вінницької області пом’якшив вирок, змінивши йому ув’язнення на умовний строк.

Тоді Качур позиціонував себе як опозиціонер та прихильник "Батьківщини". Після програшу на виборах до Вінницької обласної ради Качур приєднався до партії "Україна – вперед!" Наталії Королевської, потім до «УДАРу», а останнім часом - до Радикальної партії Олега Ляшка. Зараз Качур є керівником виборчого штабу Радикальної партії у Вінницькій області.