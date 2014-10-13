У двір Херсонської ОДА кинули світлошумову гранату
18:45, 13 жовтня 2014Суспільство
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У внутрішній двір Херсонської облдержадміністрації в ніч на 13 жовтня невідомі особи кинули світлошумову гранату.
У двір Херсонської ОДА кинули гранату / visti.ks.ua
Як повідомив кореспонденту УНІАН джерело у місцевій Самообороні, у результаті вибуху розбито вікна чотирьох кабінетів на першому поверсі будівлі, де зараз розміщуються штаби медиків-волонтерів і Самооборони.
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У прес-службі адміністрації те, що сталося, поки не коментують, але працівники ОДА факт вибуху підтверджують.
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