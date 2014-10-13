У двір Херсонської ОДА кинули світлошумову гранату

Як повідомив кореспонденту УНІАН джерело у місцевій Самообороні, у результаті вибуху розбито вікна чотирьох кабінетів на першому поверсі будівлі, де зараз розміщуються штаби медиків-волонтерів і Самооборони.

Читайте такожХерсонські активісти протестують проти призначення в ОДА колишнього заступника ЗахарченкаУ секторі зв'язків з громадськістю УМВС України у Херсонській області УНІАН повідомили, що заяву щодо цього факту в міліції не реєстрували.

У прес-службі адміністрації те, що сталося, поки не коментують, але працівники ОДА факт вибуху підтверджують.