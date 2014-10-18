Лутковська вимагає від російського омбудсмана зустрітися з Савченко
16:34, 18 жовтня 2014Суспільство
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Омбудсман Валерія Лутковська на підставі інформації про тортури української льотчиці Надії Савченко звернулася до російського омбудсмена Елли Памфілової з вимогою особисто зустрітися з Савченко.
Лутковська вимагає від російського омбудсмана зустрітися з Савченко / скріншот Youtube
Про це повідомили в прес-службі українського омбудсмана. "На підставі інформації адвоката ми можемо стверджувати про фактичне позбавлення Надії сну, що очевидно є нелюдським поводженням і тортурами", - підкреслила Валерія Лутковська.
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24 вересня після таємного вивозу Надії Савченко з воронезького слідчого ізолятора Валерія Лутковська направила Еллі Памфіловій запит з проханням з'ясувати місце знаходження льотчиці і особисто з нею зустрітися.
Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня адвокат повідомив, що в Інституті ім. Сербського Надію Савченко позбавляють сну, що розцінюється як катування.
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