В Антрациті терористи шукають українських партизанів - "Права справа"
04:04, 20 жовтня 2014Суспільство
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В Антрациті Луганської області минулої ночі тривали сутички, були чутні автоматні черги.
REUTERS
Про це у Facebook повідомив лідер громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
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"На вулицях багато козаків, з міста нікого не випускають, посилено паспортний режим і перевірка документів, як в самому місті, так і на блокпостах. Посилені заходи безпеки бойовики пов'язують з діяльністю в місті та районі українських партизанських груп", - повідомив Снєгірьов.
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