Нардеп прокоментував обшуки в офісах Аднана Ківана

Народний депутат Євген Дейдей прокоментував на своїй сторінці у Facebook обшуки в офісах бізнесмена-забудовника, власника компанії Kadorr, Аднана Ківана.

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"Перші результати роботи СБУ в Одесі за одним із моїх запитів. Лігво сирійського афериста Аднана Ківана нарешті розкрито! Співробітники відомства вже задокументували фінансування сепаратизму та вилучили 20 млн гривень. Для будівельної компанії це, звичайно, не багато. Але це тільки початок", - написав він.

Нардеп також висловив сподівання, що незабаром з'являться результати й інших розслідувань щодо Ківана.

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ викрили факти фінансування екс-депутат Одеської міськради спільно з менеджментом будівельної компанії незаконних бойовиків "ДНР" і "ЛНР".