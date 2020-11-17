В середньому опитані українці викурюють по 15,7 цигарки на день.

Понад третина українців вживають тютюн, а 55,6% - алкоголь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать представлені під час онлайн-презентації результати дослідження STEPS щодо поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні.

Так, 33,9% опитаних заявили, що наразі вживають тютюн - курять сигарети, сигари чи трубки (50,3% чоловіків та 16,7% жінок), з них щодня - 83,9%.

За даними дослідження, середній вік, коли починають курити українці, - 17,6 року (серед чоловіків - 17,2 року, серед жінок - 19,3).

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При цьому в середньому опитані українці викурюють по 15,7 цигарки на день (чоловіки - 16,9, а жінки - 11,3).

Крім того, результати дослідження свідчать, що вживання тютюну через альтернативні види куріння поширене серед осіб у віці 18-29 років. Зокрема, 18,7% із них курять кальян, 6,6% - електронні сигарети, а 4,7% використовують системи нагрівання тютюну.

Згідно з опитуванням, 55,6% респондентів - 66,1% чоловіків та 44,6% жінок - вживають алкоголь (вживали протягом останніх 30 днів), а 19,7% (29,5% чоловіків, та 9,4% жінок) з них мали досвід вживання великої кількості алкоголю (6 стандартних порцій та більше за один раз протягом останніх 30 днів)

***Дослідження проводилося Всесвітньою організацією з охорони здоров’я, Міністерством охорони здоров’я України, Центром громадського здоров’я МОЗ України, Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка за підтримки Світового банку.

Перший етап дослідження відбувся у 2019 році. Тоді опитали 7 тис. 700 респондентів віком від 18 до 69 років на всій території України, окрім окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим. Метод дослідження - інтерв’ю віч-на-віч за місцем проживання респондента, а також антропометричні та біохімічні вимірювання, зокрема, аналізи сечі та крові та вимірювання ваги, зросту та ін. Другий етап дослідження тривав протягом 2020 року та полягав в аналізі отриманих даних.

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Автор: Антоніна Доломанжи