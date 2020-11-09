Аби оминути затор поруч із станцією метро "Почайна", гонщики об'їжджали дорогу тротуаром.

У Києві байкери виїхали на тротуар та побили перехожого.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Аби оминути затор поруч із станцією метро "Почайна", гонщики об'їжджали дорогу тротуаром. Коли зненацька на одного пакетом замахнувся обурений перехожий.

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На іншому відео вже видно, як чоловік, що хотів покарати порушників, уже лежить на тротуарі. За нього заступилася жінка, вона також намагалася штовхнути мотоцикл.

Байкери відтягнули лежачого з дороги і втекли.

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Автор: УНІАН