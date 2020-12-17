Акція малих підприємців на Майдані Незалежності у Києві продовжується.

Рух «SaveФОП» не створюватиме партію, а добиватиметься своїх вимог як громадсько-політичне об'єднання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер акції Сергій Доротич, виступаючи перед учасниками акції протесту на Майдані Незалежності у Києві.

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"Якщо ми створимо партію і навіть фракцію у парламенті, то це буде приблизно 50 людей - вони нічого не вирішать у парламенті. До того ж функціонування партії передбачає постійну політичну діяльність, осередки в кожному регіоні, звітність, витрати, багато паперової роботи. Нам необхідно зосередитись на створенні потужного громадсько-політичного руху, щоб вимагати від діючих парламентських партій виконання наших вимог", - сказав він.

Акція підприємців на Майдані Незалежності продовжується. Як і раніше поліція слідкує, щоб ніхто туди не проносив предмети з облаштування побуту.

Зараз там перебувають близько сотні підприємців.

Протести ФОПів в центрі Києва

15 грудня у центрі Києва на Майдані Незалежності розпочалася акція протесту представників руху «SaveФОП», які вимагали скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та прийняти законопроекти № 3853-1(2), № 3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.

Правоохоронці знесли намети ФОПів на Майдані, відбулася сутичка з застосуванням сльозогінного газу і світлошумових гранат. За даними прес-служби поліції Києва, під час акції у центрі Києва постраждали майже 40 правоохоронців.

Наступного дня, 16 грудня, акція підприємців на Майдані продовжилась. Вони заявили про намір проводити її у мирний спосіб.

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Автор: Дмитро Хилюк