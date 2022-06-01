23 лютого 2022 року ВРУ ухвалила в першому читанні проект Закону про право на цивільну вогнепальну зброю (№5708).

У сервісі "Дія" завершено опитування про варіант володіння зброєю, якому віддали б перевагу громадяни України. Відповідь "для особистого захисту" набрала 58,75% голосів.

25 травня у "Дія" стартувало опитування про те, який варіант володіння зброєю українці вважають найбільш прийнятним. Опитування ініціював очільник МВС Денис Монастирський після того, як парламент проголосував у першому читанні за законопроект про обіг вогнепальної зброї.

В результаті запропоновані користувачам "Дія" варіанти відповідей підтримали:

1) Для спеціальних потреб (з особливими умовами зберігання та без права носіння) – 19,43%

2) Для особистого захисту (з правом носіння) – 58,75%

3) Проти права на володіння зброєю – 21,82%

1 726 452 користувачі "Дія" взяли участь в опитуванні.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україні треба легалізувати обіг зброї, тому що попри війну це питання досить актуальне.

23 лютого 2022 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону про право на цивільну вогнепальну зброю (№5708). Законопроектом передбачається впровадження посвідчення власника зброї та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї.

За даними соціологів, в умовах війни більш ніж удвічі зросла кількість тих, хто підтримує надання громадянам України права на володіння вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї. У МВС вже пояснили деталі закону.