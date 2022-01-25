Кожний п’ятий безробітний на Львівщині на момент звільнення обіймав посаду керівника або менеджера.

Станом на початок 2022 року через Львівську обласну службу зайнятості роботу шукали 12,8 тисячі безробітних, більшість з яких має вищу освіту.

Як повідомляє Львівський обласний центр зайнятості, середній вік безробітного становить 41,5 років.

Більшість безробітних в області мають вищу освіту (66%), а у Львові безробітних з вищою освітою - майже 80%. У містах живуть 60% безробітних, із них кожний другий – у Львові.

"Кожний четвертий (26%) безробітний мав професійно-технічну освіту. Решта шукачів роботи (8%) були обмежені в можливостях працевлаштування внаслідок наявності лише середньої освіти, відсутності необхідних професійних умінь і навичок належного рівня, а також досвіду роботи", - йдеться в повідомленні.

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Понад 40% безробітних до звільнення з роботи працювали у сфері державного управління (21%) та в оптовій і роздрібній торгівлі (19%), кожний шостий – на підприємствах переробної промисловості. У Львові з-поміж безробітних найбільше тих, хто трудився в торгівлі (23%), на підприємствах переробної промисловості (18%) та в сфері державного управління (16%).

Кожний п’ятий безробітний на Львівщині (18%) на момент звільнення обіймав посаду керівника або менеджера.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, рівень безробіття в Україні серед робочої сили віком 15 років і старше в ІІІ кварталі 2021 року становив 9,1%, знизившись з 9,3% в ІІ кварталі.

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