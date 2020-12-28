Майже 70 % українців повідомили, що знають традиційні українські колядки та щедрівки.

Більше половини громадян хочуть у новорічну ніч почути привітання президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із Київським міжнародним інститутом соціології.

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Якби у громадян був вибір, чиє привітання дивитися у новорічну ніч, більшість із них (54 %) все-таки обрала б виступ президента України. Водночас 10 % хотіли б почути теплі слова від лідера, якому довіряють, і так само 10 % – привітання від улюбленого артиста чи артистки.

При цьому більше опитаних хотіли б почути привітання головного санітарного лікаря України (2 %), а не привітання президента держави-агресора Росії (1,5 %). 16 % взагалі не хотіли б бачити по телевізору жодного привітання.

За даними опитування, 69 % українців знають традиційні українські колядки та щедрівки. Так, 36 % респондентів заявили, що знають не менше трьох колядок і щедрівок, ще 32,5 % – знають хоча б одну з них. 18 % опитаних заявили, що чули і люблять слухати колядки та щедрівки, але не змогли їх пригадати. А 5 % хоч і не знають, але хотіли б їх вивчити. Не цікавлять колядки і щедрівки лише 8 % учасників соціологічного дослідження.

Крім того, відповідаючи на запитання, хто з українських виконавців чи гуртів найкраще заспівав би «Щедрика», то першу сходинку з майже однаковим результатом посіли Тіна Кароль та Дзідзьо (19 %), далі за ними йдутьОлександр Пономарьов (10,5 %), Джамала, Настя Каменських та Оля Полякова (всі по 8 %).

Про опитування

Опитування проводилось з 5 по 13 грудня в усіх регіонах України, окрім окупованого Криму та частини Донбасу.

Похибка вибірки не перевищує 3,3%.

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Автор: Надя Пришляк