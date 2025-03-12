Велика частина українців за кордоном ще не визначилися зі своїми планами, каже Чернишов.

У перший рік після закінчення війни в Україну можуть повернутись до 30% людей, які виїхали за кордон з 2022 року. Про це міністр національної єдності Олексій Чернишов сказав під час зустрічі із журналістами, пише Суспільне.

За його словами, ще 30% людей, які виїхали, залишаться за кордоном, тим часом 40% поки визначаються із планами.

"Ці 40% - це наше поле взаємодії, де ринки праці України та Європи можуть конкурувати за цих людей. Якщо ми створюємо в Україні умови розвитку економіки, реформування, руху вперед - люди почнуть повертатись. Якщо ми залишимось такими, якими ми були до початку повномасштабного вторгнення, люди не будуть повертатись у значних кількостях", - сказав Чернишов.

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Він повідомив, що зараз у Європі в статусі тимчасового захисту перебуває близько 4,9 млн українців, проте їх може бути й більше, адже є ті, хто виїхав до 24 лютого 2022 року.

Українські біженці за кордоном: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, завдяки українцям у Польщі і Чехії - рекордно низьке безробіття. Показник безробіття там знизився до 2,6%, досягнувши історичного мінімуму. На думку аналітиків, ринок праці цих двох країн підтримують працевлаштовані українці.

Також стало відомо, що обсяги грошових переказів в Україну з-за кордону суттєво зменшилися. За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, активні біженці вже асимілювалися за кордоном й обірвали зв’язки з Україною, тому у них більше нема кому перераховувати гроші.

Тим часом у Німеччині очікують на нову хвилю українських біженців через політику президента США Дональда Трампа щодо України. Після його рішення призупинити допомогу Україні аналітики заявили, що зріс ризик того, що велика кількість українців попрямує за кордон.

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