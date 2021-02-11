Львівська газета замінила телепрограму каналу Медведчука на жалобну рамку (фото)

Раніше Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і компаній, які є засновниками телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne.

Львівська газета "Ратуша" замінила телепрограму телеканалу ZIK на жалобну рамку. Читайте такожХакери атакували портал КМДАПро це повідомляє "Телеграф". Так, у всіх стовпцях розміщено телепрограму каналів. Однак на місці телепрограми ZIK розмістили рамку з жалобною стрічкою у кутку. Санкції проти Козака та його телеканалів: що відомо 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч на 3 лютого. Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

4 лютого стало відомо, що дві людини у Верховному суді оскаржили указ президента про блокування телеканалів NewsOne, 112 Україна і ZIK. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter