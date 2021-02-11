Мовлення телеканалу припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч на 3 лютого / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Львівська газета "Ратуша" замінила телепрограму телеканалу ZIK на жалобну рамку.
Читайте такожХакери атакували портал КМДАПро це повідомляє "Телеграф".
Так, у всіх стовпцях розміщено телепрограму каналів.
Однак на місці телепрограми ZIK розмістили рамку з жалобною стрічкою у кутку.
фото Телеграф
Санкції проти Козака та його телеканалів: що відомо
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne.
- Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч на 3 лютого. Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.
- 4 лютого стало відомо, що дві людини у Верховному суді оскаржили указ президента про блокування телеканалів NewsOne, 112 Україна і ZIK.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram