У протистоянні проти російської гібридної агресії Київ може розраховувати на підтримку Вашингтона, але великі виклики попереду.

Президент України Володимир Зеленський схвалив санкції і тим самим заблокував пов'язані з Кремлем українські телеканали. NewsOne, 112 і ZIK офіційно належать депутату Тарасу Козаку. Однак, вважається, що насправді їх контролює Віктор Медведчук - близький союзник Володимира Путіна в Україні.

І Козак, і Медведчук входять до лояльної до Кремля партії "Опозиційна платформа - За життя". Рішення заблокувати телеканали стало найбільш рішучим наразі кроком Зеленського у боротьбі з російською агресією. Про це в статті для Atlantic Council пише науковий співробітник Інституту зовнішньої політики в Школі передових міжнародних досліджень Джона Хопкінса британський і канадський політолог українського походження Тарас Кузьо.

Російська гібридна війна проти України сильно покладається на дезінформацію. Тож багато хто наголошує, що канали, які були заблоковані, загрожували національній безпеці. Разом з тим, існують і занепокоєння, що радикальні заходи можуть підірвати прихильність України до свободи слова в часи, коли майбутнє української демократії лишається невизначеним.

Читайте такожМінкульт про заблоковані канали соратника Медведчука: пропагандистська машина МосквиЩе з 2019 року Зеленський розглядав кроки проти медіа-імперії Медведчука. Чому ж він вирішив діяти саме зараз? Автор припускає, що Київ був заохочений твердою підтримкою України з боку нової адміністрації в США.

"Тим часом геополітичні обставини теж були сприятливими. Оскільки Путін зайнятий наростанням внутрішніх заворушень й міжнародною критикою через нещодавнє ув'язнення лідера російської опозиції Олексія Навального", - йдеться в статті.

Президент США Джо Байден здається готовим зайняти більш жорстку позицію проти Росії, ніж його попередник. Серед списку американських образ - втручання Кремля у президентські вибори в 2016 році, масштабні кібератаки проти США, а також повідомлення розвідки про те, що Москва платить "Талібану" винагороди за вбивство американських солдатів у Афганістані.

"Україна і США, здається, зараз на одному боці з точки зору потреби діяти проти російських кампанії дезінформації. 3 лютого посольство США в Києві висловило підтримку рішенню Зеленського заблокували пов'язані з Кремлем телеканали", - зауважує Кузьо.

На своїй офіційній сторінці в Twitter посольство США наголосило: "Ми повинні всі працювати разом над тим, щоб запобігти розгортанню дезінформації в якості зброї в інформаційній війні проти суверенних країн". Автор порівнює політичну еволюцію чинного президента України зі шляхом одного з його попередників - Леоніда Кучми. Вони обоє походять з Дніпропетровської області. Кучмі, як і Зеленському, на виборах у свій час довелося протистояти проти чинного президента, якого вважали більш "націоналістичним" політиком. А Кучму і Зеленського під час кампаній вважали більш поміркованими кандидатами.

Читайте такожКанали Медведчука фінансують з окупованого Донбасу – ЗМІОбидва президента зайняли свою посаду з переконанням, що вони, будучи вихідцями зі Сходу України, зможуть успішно нормалізувати відносини з Росією. Однак, виявилося, що це неможливо через те, що Москва не бажає ставитися до України як до суверенної держави.

Кучма витратив весь свій перший президентський термін (1994-1999 роки), щоб домовитися про угоду, в якій Росія визнавала російсько-українські кордони. Зеленський переміг на виборах, обіцяючи добитися встановлення миру на Донбасі. Але його численні поступки досі не зустріли жодних компромісів з боку Кремля.

Розчарований в Росії Зеленський, схоже, йде стопами Кучми, шукаючи поглиблення відносин із Заходом і НАТО. Нещодавно під час інтерв'ю для програми Axios на телеканалі HBO Зеленський підкреслив своє бажання добиватися вступу України в НАТО. Він сказав, що хотів би запитати президента Байдена, чому Київ досі не має членства в альянсі.

Наступні місяці принесуть юридичні виклики для рішення заблокувати проросійські канали в Україні. Щоб виправдати свої дії, українська влада повинна довести, що власники NewsOne, ZIK і 112 - агенти Росії. Якщо в суді буде доведено, що Козак і Медведчук справді діють в інтересах Москви, це буде потужним ударом для партії ОПЗЖ.

Читайте такожЕстонія і Литва підтримали санкції України проти телеканалів МедведчукаОдним з напрямків розслідування будуть джерела фінансування трьох заблокованих телеканалів. В 2017 році, до того, як Козак придбав їх, його декларація про доходи говорила, що у нього було лише 500 тисяч доларів, а також два будинки і ділянка землі в Криму. Це дало привід для підозр, що Москва фінансує проросійські ЗМІ в Україні через Козака. Вважається, що українські служби безпеки виявили докази, необхідні для блокування телеканалів.

Рішення сколихнуло українське суспільство й спровокувало гарячу національну дискусію щодо цензури й свободи слова. Критики вважають, що блокування каналів - це атака проти базових демократичних принципів. Однак, багато українських журналістів й представників громадянського суспільства схвалюють блокування. Вони наголошують, що це не атака на свободу ЗМІ, зважаючи на воєнний контекст рішення і на зв'язки каналів з Кремлем. Президент Зеленський теж спробував розвіяти занепокоєння в медіа-сфері. 3 лютого він зустрівся з керівниками українського телебачення й запевнив, що свободі слова нічого не загрожує.

Читайте такожВ ОП порадили Медведчуку "подумати про своє майбутнє"У найближчі місяці юридична команда Зеленського повинна буде довести, що ZIK, 112 і NewsOne поширювали російську пропаганду й дезінформацію. Незалежний моніторинг українського телебачення, схоже, підтвердить це твердження. Нещодавно дослідження показало, що на заблоковані телеканали припадає 56% російської дезінформації в Україні.

Блокування пов'язаних з Кремлем каналів в Україні - це чіткий сигнал, що президент Зеленський збирається більш рішуче чинити опір проти російської гібридної війни. Він може розраховувати на сильну підтримку Білого дому в часи Джо Байдена. Але Москва і проросійські сили в Україні будуть теж діяти. Це неминуче ускладнить зусилля з закінчення війни на сході України, однак, внесе чіткість в геополітичну траєкторію Києва в часи Зеленського.

Санкції проти нардепа Тараса Козака: деталі

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK. Внаслідок цього телеканалам доведеться припинити роботу.

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Секретар РНБО Олександр Данілов вважає, що в Україні працює ще багато антиукраїнських телеканалів, і РНБО буде вводити санкції щодо них, але тільки після надходження підтверджуючих це документів.

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Переклад: Лесь Димань