Вуличні акції протесту відбулися в десятках російських міст.

У десятках міст Росії в неділю пройшли вуличні акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в СІЗО.

Читайте такожУ Білорусі проходять протести проти визнання Національного прапора екстремістськимЯк повідомляє Російська служба "Радіо Свобода", до 17:00 по всій Росії, за даними "ОВС-Інфо", вже 4407 затримано.

Не узгоджені з владою акції пройшли в умовах тиску з боку влади, їх проведенню в багатьох містах перешкоджають співробітники правоохоронних органів.

З них затримано понад 800 у Москві, понад 500 - у Санкт-Петербурзі, понад 100 - у Владивостоці, Красноярську, Нижньому Новгороді, Новосибірську.

Десятки учасників акцій протесту були побиті при затриманні. Повідомляється і про застосування електрошокерів в Петербурзі та Москві.

За даними Спілки журналістів Росії, було затримано понад 30 журналістів, які висвітлювали акції протесту. Більшість з них відпустили.

Що цьому передувало

Другий тиждень поспіль люди в десятках міст Росії виходять на акції за звільнення Навального.

Сам Навальний відправлений в СІЗО після повернення з Німеччини 17 січня.

2 лютого має пройти суд про заміну йому умовного строку на реальний у старій кримінальній справі. Напередодні стало відомо, що він проходить як підозрюваний у ще одній справі.

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Автор: Тамара Отовська