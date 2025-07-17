За словами міністра освіти і науки, понад 4 тисячі вчителів вже працюють за оновленою програмою.

З 2027 року оновлений предмет "Захист України" буде обов'язковим у кожній школі. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, наразі понад 4 тисячі вчителів працюють за оновленою програмою, серед них більше ніж 400 ветеранів передають свій досвід у шкільних та міжшкільних тренінгових центрах осередків "Захисту України".

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"І все це лише в межах освітнього експерименту. Я дуже вдячний усім, хто повірив в ідею і пішов спільно з нами в її реалізацію. Тим, хто підтримав, хто навчався і навчав інших, хто шукав рішення там, де їх не було. Ви - творці цієї зміни. Попереду - масштабування. Знання про безпеку, самозахист, медицину, інформаційний простір - це вже не просто "додаткова підготовка", це базова навичка сучасної людини. Для її відчуття власної гідності та сміливого погляду у своє майбутнє в своїй країні", - зауважив Лісовий.

Міністр додав, що за цей рік до реалізації викладання предмета було залучено десятки команд, відбулося сотні зустрічей, а також рішень, навчальних програм, тренувань та змін до законодавства.

"Майже 1000 навчальних осередків - уже створені й працюють. Оснащені, сучасні, з методичними підходами, які справді дають знання, розвивають навички та сприяють усвідомленню своєї ролі і спроможності. Понад 280 тисяч старшокласників навчаються за новою програмою - це 65% усіх учнів 10-11 класів", - підкреслив Лісовий.

Освіта в Україні - останні новини

Раніше в Міністерстві освіти і науки України (МОН) розповіли, чи стане курс базової військової підготовки необов'язковим для студентів. Там наголосили, що така інформація є чуткою, тому не є правдивою.

У МОН додали, що в законопроєкті, яким запроваджується дисципліна "Основи національного спротиву" замість БЗВП, передбачено, що вона буде обов'язковою для всіх студентів другого року навчання в закладах вищої та фахової передвищої освіти.

Водночас заступниця міністра освіти та науки Надія Кузьмичова повідомила, що у МОН хочуть підвищити зарплати вчителям вже у 2026 році. За її словами, таке нововведення стосуватиметься вчителів шкіл, вихователів дитсадків і викладачів професіональних освітніх закладів.

"У вирішенні цього питання дуже багато залежить від зміни ситуації в нашій країні. Глобально це про безпекову компоненту, тому що вона впливатиме на структуру нашого державного бюджету і на те, чи буде далі продовжувати фінансуватись гуманітарна сфера і освіта, в тому числі, за кошти платників податків інших країн, а не українців", - наголосила посадовець.

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