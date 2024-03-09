В питанні демобілізації депутати покладатимуться на позицію Генерального штабу Збройних сил України.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповів про обговорення питань щодо демобілізації та "обмеженої придатності" у законопроекті про мобілізацію.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо законопроекту про мобілізацію. Так, стосовно пункту про демобілізацію та термінів служби в законопроекті про мобілізацію Чернєв зауважив: "Тут ми будемо покладатися на позицію Генерального штабу. Тому що саме Генеральний штаб розуміє всю картину театру бойових дій, і розуміє, що може зробити, коли можна демобілізувати, коли не можна демобілізувати".

Водночас позиція комітету - повинен бути розподіл між тими, хто служить зараз в тилу, та тими, хто служить зараз на передовій, на лінії фронту.

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"Яка кількість місяців потрібна для того, щоб демобілізувати в першому і другому випадку, - ми також чекаємо цієї інформації все ж таки від нашого Генерального штабу, і будемо тільки потім ухвалювати рішення", - сказав депутат.

На запитання щодо ініціатив прибрати поняття "обмежено придатних" із законодавства, Чернєв зазначив, що тут "виникають питання".

"І саме тому ми викликаємо представників Міністерства охорони здоров’я, представників Мінсоцу та інших міністерств, які розробляли, я так розумію, разом з Міністерством оборони ті чи інші норми. І дійсно є пропозиція від Міністерства охорони здоров’я, щоб не підходити по таких категоріях - "обмежено придатний" чи "придатний", а проходитися по конкретному списку хвороб: якщо у людини ця хвороба, то він "непридатний", а якщо немає з переліку цих хвороб, то він "придатний", - розповів парламентар.

За його словами, остаточної позиції в цьому питанні ще немає, тому що "пропозиції конкретної, вже фінальної, від Міністерства оборони і Міністерства охорони здоров’я ми поки що не бачили". "Тому це все ще в процесі обговорення", - додав Чернєв.

Крім того, на запитання щодо пропозиції впровадити термін у два місяці для того, аби стати на військовий облік, - що станеться, якщо цього не зробити, - депутат зазначив, що на його думку, якщо відповідна норма буде ухвалена, то такі люди вважатимуться ухилянтами.

Законопроект про мобілізацію

Раніше член Комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський зазначив, що вже розглянуто 16 блоків правок до законопроекту про мобілізацію. Залишилися деякі аспекти, які розглянуть з понеділка.

За його словами, вже протягом одного-двох тижнів парламент отримає порівняльну таблицю. У Раду ж законопроект потрапить до кінця березня.

Веніславський також зауважив, що в законопроекті розширять категорію заброньованих працівників. Так, після ухвалення законопроекту люди, які мали право на відстрочку, отримають статус заброньованого. Відповідні критерії будуть вказані у документі. Всі поліцейські та держслужбовці, відповідно до нового закону, стануть заброньованими.

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